Sporting Sala Consilina: presentato Nicolas Petragallo

Nicolas Petragallo, classe ’97, è un nuovo giocatore dello Sporting Sala Consilina. Il neo acquisto dei salesi ha già militato in Serie A con il CMB, lo scorso anno in A2 con l’Orsa Viggiano. Petragallo ha iniziato la carriera nel futsal tra Serie D e C1 con il Salandra, per poi trasferirsi al Real Team Matera.

Nicolas per cinque anni ha militato con la Rappresentativa Regionale della Basilicata, tra cui tre anni indossando la fascia di capitano.

SPORTING SALA CONSILINA: LE PAROLE DI PETRAGALLO

Nei giorni scorsi il nuovo arrivato, ha dichiarato “Sono felice di giocare nel Sala Consilina, già conosco molti giocatori, soprattutto Zancanaro e Bavaresco con cui ho giocato nell’Orsa. Conosco mister Cafù e non vedo l’ora di mettermi a disposizione”.



Petragallo ha successivamente parlato anche del suo passato professionale “Ho giocato anche in A con il CMB, trovando poco spazio, mentre il A2 lo conosco abbastanza bene, avendoci già militato lo scorso anno con il Viggiano”.

Infine, ha espresso un pensiero alla prossima stagione “C’è voglia di crescere e fare maggiore esperienza. Sarà stimolante la prossima stagione, perché la piazza di Sala Consilina mi affascina molto”.