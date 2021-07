Oroscopo: Scorpione, difficoltà nei rapporti sentimentali

Ariete

Cercate di essere diplomatici con una persona influente. Esplosione d’amore del tutto inaspettata.

Toro

Cercate di frenare pigrizia e impulsività. Serata ricca di sorprese interessanti, fatene tesoro.

Gemelli

Giornata movimentata e ricca di buone occasioni. In amore state sbagliando tattica.

Cancro

L’ottimismo nella professione è un grande aiuto. In amore siete sopraffatti dai dubbi.

Leone

Presto vi sarà affidato un incarico prestigioso. In amore vi perdete in facili avventure.

Vergine

Potrebbe nel lavoro capitarvi presto l’occasione di farvi avanti. Il cuore comincia a battere forte.

Bilancia

Farete importanti incontri di lavoro, avete bisogno per andare avanti. Amore intenso ed esclusivo.

Scorpione

Con pazienza stringerete una solida alleanza professionale. Difficoltà nei rapporti sentimentali.

Sagittario

C’è bisogno di un’iniziativa energica per imporvi sulla concorrenza. In amore troppo sicuri di voi.

Capricorno

Se qualcosa non va scopritelo in fretta. Non lasciatevi coinvolgere in un amore effimero.

Acquario

Nel lavoro avete motivo d’essere soddisfatti. Di fronte a un partner sfuggente non c’è che la fuga

Pesci

Non è ostinandovi che riuscirete a imboccare la strada giusta. In amore siete un po’ titubanti.