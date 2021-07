Daniela Ferolla presenta nella sua Ceraso il libro “Un attimo di respiro”

CERASO. La conduttrice e giornalista Daniela Ferolla torna a Ceraso, nella cornice di piazza Madonnina, per presentare il suo libro “Un attimo di respiro” sabato 10 luglio alle ore 19.30.

Reduce dal successo del suo programma “Linea Verde Life” che conduce tutto l’anno il sabato alle ore 12.30 su Rai1 con il collega Marcello Masi, presenterà il suo primo e nuovo libro edito da Rai Libri.

Daniela Ferolla a Ceraso con “Un attimo di respiro”

“Un attimo di respiro” non è solo un libro ma un messaggio comunicativo in cui la conduttrice crede vivamente; è quel minuto, quel segmento della giornata, in cui dovremmo avere come unico obiettivo quello di riconciliarci con noi stessi, attraverso lo sport, la meditazione, un po’ di giardinaggio o una semplice passeggiata lontani dalla città, immergendoci nella natura o nella storia di un borgo antico capace di riportarci indietro nel tempo.

Perché per vivere in armonia con il mondo che ci circonda è prima di tutto necessario vivere in armonia con il nostro corpo e con la nostra mente, prendercene cura e imparare a rispettarne le esigenze.

In questo libro, Daniela Ferolla raccoglie come in un diario di viaggio, tutte le buone pratiche che ha avuto il privilegio di scoprire e approfondire, raccontando ai suoi lettori le storie che porta nel cuore e offrendo loro i propri suggerimenti per nutrirsi in modo più sano, mantenersi in forma e ristabilire un contatto profondo con il nostro meraviglioso pianeta.

La presentazione

L’evento sarà, inoltre, prezioso per raccontare uno stile di vita sano di cui la Ferolla ne è da anni portatrice e divulgatrice con le sue trasmissioni che ben si conciliano con le iniziative promosse dalle associazioni del territorio.

L’appuntamento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale di Ceraso e dalle Associazioni culturali del territorio (Bio-distretto Cilento, Pro Loco Ceraso, IN.N.E.R., Centro Studi Pietro Ebner) e prevede gli interventi del Sindaco di Ceraso, Gennaro Maione, del Presidente della Pro Loco, Giacomo Rodio, del Presidente di INNER, Salvatore Basile e del Presidente del Centro Studi Ebner, Aniello Aloia.

L’incontro moderato da Emilio Buonomo (Presidente del Bio-distretto Cilento) prevede la relazione di presentazione del volume da parte di Gabriele Bojano, giornalista del Corriere del Mezzogiorno e l’intervento conclusivo di Daniela Ferolla, autrice del libro.

La serata sarà allietata da un breve concerto di musica cilentana eseguito dal gruppo musicale “Coros Mediterraneo”.

