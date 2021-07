Via Ortensio Pepi a Santa Maria, l’appello: più controlli e pulizia

CASTELLABATE. Più attenzione per via Ortensio Pepi, a Santa Maria di Castellabate. Lo chiedono i residenti della zona che lamentano dei disagi dovuti alla scarsa manutenzione e pulizia dell’area. Eppure si tratta di una zona centrale, dove insiste anche la caserma dei carabinieri.

“Purtroppo via Ortensio Pepi e in particolare le aree adiacenti al parcheggio, ogni estate diventano simbolo di abbandono rifiuti e un dormitorio per ambulanti”, denuncia un residente.

Inoltre la presenza di alcuni edifici circondati dalla vegetazione favorisce la presenza di topi.

“Che accada al centro di Santa Maria è vergognoso”, evidenzia un cittadino secondo cui il problema sarebbe periodico, e si presenterebbe ogni stagione estiva. Di qui l’appello ad una maggiore attenzione da parte delle autorità comunali per via Pepi.