Percorre A2 contromano e provoca un incidente: tre feriti

Imbocca l’autostrada contromano, percorre circa tre chilometri poi si schianta contro un’altra vettura. E’ quanto accaduto nella notte sulla A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pontecagnano e San Mango Piemonte. Una giovane a bordo di una Lancia Y ha imboccato la corsia Sud dell’autostrada in senso inverso.

Dopo un po’ si è scontrata con una Fiat Punto con a bordo due giovani di Campagna. Nonostante l’impatto non ci sono state gravi conseguenze.

I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118. Per uno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche gli uomini della Polstrada e i tecnici Anas. Indagini in corso.