Incendio mobilificio a Palinuro: esclusa pista dolosa

CENTOLA. I Vigili del Fuoco hanno escluso il dolo per l’incendio verificatosi ieri presso la ditta Mangia Arredamenti, andata completamente distrutta da un rogo divampato nella tarda mattinata. L’area non è stata posta sotto sequestro ma andrà messa in sicurezza.

Incendio in mobilificio a Palinuro: i soccorsi

I caschi rossi sono intervenuti in via Piana di Palinuro, nel comune di Centola alle 12.03. La situazione è apparsa subito critica.

L’incendio, infatti, ha interessato un’area di circa 1000 metri quadrati, parte adibita a deposito di arredi e complementi vari e parte a falegnameria.

«Abbiamo inviato uomini e mezzi dalle sedi di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Policastro con il supporto idrico di due autobotti inviate dalla sede centrale, attivando un monitoraggio aereo effettuato col il reparto volo VV.F. di Salerno», fanno sapere dal comando provinciale.

L’incendio al mobilificio di Palinuro: coinvolte anche delle abitazioni

All’arrivo sul posto due dei tre capannoni erano già stati totalmente coinvolti dall’incendio. Il fuoco, propagandosi, ha coinvolto 3 appartamenti adibiti a civile abitazione adiacenti, sul confine posteriore. Le abitazioni sono state evacuate e non ci sono state persone coinvolte.

Ingenti i danni. A scatenare l’incendio potrebbe essere stato un cortocircuito.