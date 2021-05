Carabinieri arrestano due evasi nel salernitano

La Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salerno, impegnata 7 giorni su 7 h24 nel controllo del territorio, ha individuato e tratto in arresto, in poco più di 24 ore, due evasi. Nel tardo pomeriggio di sabato i Carabinieri hanno intercettato a bordo di motociclo il pregiudicato 25enne di Pontecagnano Faiano L.V. , notato muoversi nervosamente all’interno del distributore Eni di Via Trento.

Il successivo controllo ha fatto emergere che lo stesso si era indebitamente allontanato dalla propria abitazione, ove era ristretto ai domiciliari: per tale motivo è stato arrestato e associato nuovamente alla detenzione domiciliare. Nella mattina di oggi invece, un Carabiniere della Sezione Radiomobile, in licenza libero dal servizio, ha notato il 45enne salernitano S.M. per strada in zona Quartiere Europa: il militare lo ha seguito con discrezione allertando subito i colleghi in servizio, ricordando che lo stesso era evaso il 26 aprile scorso dalla comunità “Centro Calabrese di Solidarietà” di Catanzaro, ove stava scontando un periodo ai domiciliari.

I Carabinieri hanno braccato il soggetto presso la propria abitazione ove rifiutava di aprire: si è reso pertanto necessario un accesso con i Vigili del Fuoco per entrare. Il soggetto è stato arrestato ed associato alla detenzione domiciliare in attesa della direttissima prevista per domani.