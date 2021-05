19 maggio: oggi si festeggia Sant’Ivo

E’ il 139° giorno dell’anno, 20ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 226 giorni.

Santi del giorno

San Celestino V – Pietro del Morrone (Papa)

Sant’Ivo di Kermartin (Yves, Sacerdote), protettore di avvocati, giudici, giuristi, magistrati, notai, procuratori, uscieri, poveri e diseredati, delle vedove e degli orfani.

San Dunstano (Monaco e Vescovo)

Etimologia

Ivo, Il personale deriva dall’antico termine celtico “ivo”, “tasso”, albero sacro sia tra gli antichi celti che tra i popoli germanici. In Italia, giunge nella forma latinizzata “Ivo”, “Ivonis”, a partire dall’VIII secolo. Nome presente nelle “Chanson de Geste”, ebbe una notevole diffusione lungo tutto l’arco medioevale.

Proverbio del giorno

Maggio molle, lin per donne.

Aforisma del giorno

Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni, il peccatore aggiungerà peccato a peccato. (Siracide)

Accadde Oggi

2001 – Aprono i primi due Apple Store

1802 – Napoleone istituisce la Legion d’onore

Sei nato oggi?

I nati il 19 maggio sono pieni di energia, d’accordo, ma devono imparare a tenerla sotto controllo e a orientarla nella giusta direzione: si tratta di un fattore molto importante, anche perché molti di essi hanno, potenzialmente, grandi doti di leadership. Nella vita di queste persone, uomini e donne, assume spesso un ruolo centrale una persona dello stesso sesso, di solito più anziana: se incontrano questo individuo negli anni formativi, esso diventerà probabilmente una sorta di insegnante o di iniziatore che li avvierà sulle strade del mondo. Due loro doti naturali? Un grande talento nel comunicare, un profondo carisma e una grande abilità nel convincere amici, parenti e colleghi sulla cosa giusta da fare in ogni momento. Imparare a tranquillizzarsi internamente ed esternamente è molto importante per i nati in questo giorno.

Celebrità nate in questo giorno

1925 – Malcolm X

1967 – Alexia

1979 – Andrea Pirlo

Scomparsi oggi

1864 – Nathaniel Hawthorne