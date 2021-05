Agropoli: modifiche alla circolazione in diverse vie cittadine

AGROPOLI. Modifiche per circolazione, sosta e parcheggio in diverse vie cittadine del comune di Agropoli, ente amministrato dal sindaco Adamo Coppola.

Il comandante del locale corpo della polizia municipale, Sergio Cauceglia, ha infatti emesso un’ordinanza che riguarda via Frascinelle, via Fuonti, via della Lanterna ed il tratto di collegamento tra via Madonna del Carmine e via Difesa, nella zona sottostante il sovrapassaggio ferroviario.

Dal 17 maggio al 4 giugno dalle 7 alle 18 in queste zone sarà vietata la fermata e la sosta per tutti i veicoli. Infatti tali vie saranno interessati dai lavori di metanizzazione operate da una ditta di Bari vincitrice dell’appalto. L’azienda si dovrà inoltre far carico di predisporre la segnaletica, fornendosi di idonei dispositivi che consentano il passaggio dei veicoli impegnati nelle emergenze.