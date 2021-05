Virtus Cilento: successo per i ragazzi di Castiello superato per 3-1 l’Angri

Nel weekend tornava in campo il girone E d’Eccellenza regionale, apertissimo sino al suo giro di boa. Nel sesto turno di campionato, il primo del girone di ritorno, a riposare è stato l’‘Agropoli allenato da Carmine Turco a quota sette punti in graduatoria. Di scena ieri, al “Volpe”, invece, il Buccino Volcei di mister Mario Pietropinto opposto, alle ore 16:30, ai padroni di casa del Faiano. Oggi, poi, la Virtus Cilento del mister Domenico Castiello chiudeva il programma di giornata allo stadio “Ardisani”. I virtussini torneranno in campo in casa contro l’ostico Angri.

Virtus Cilento: successo per 3-1 con l’Angri

La gara tra virtussini e grigio-rossi è molto combattuta ed equilibrata con occasioni da ambo le parti. Quando la prima frazione sembrava volgere sullo 0-0 giunge il vantaggio della Virtus Cilento. In azione di contropiede Natiello innesca Onesto che ruba il tempo ad Adiletta prima di beffare, al 39′, superando con un tocco morbido Faggiano estremo difensore avversario. Nella ripresa all’ottavo il pari di Scielzo che in contropiede, dopo il pari di Ferraro, deposita in rete da pochi passi. La Virtus Cilento passa nuovamente al 18′ con Dattilio, che su un cross proveniente da destra di testa colpisce all’altezza del secondo palo spedendo in gol la sfera. I padroni di casa mettono in ghiaccio il risultato alla mezzora con il 3-1 marcato Passaro che in contropiede fulmina la difesa dell’Angri su assist di Senè.

Ieri il Buccino Volcei ha battuto il Faiano

Al 16′ i rossoneri passano in vantaggio con un tiro da fuori di Malafronte che inganna Farina. Alla mezz’ora il Faiano perviene al pari dopo un batti e ribatti in area del Buccino: Stoia serve De Mattia che la deposita in rete per il momentaneo 1-1. Al 36’ i rossoneri passano di nuovo in vantaggio con Siano che con un gran tiro mancino dal limite supera il portiere. Un minuto dopo il Buccino trova il tris ancora con Siano che controlla in tranquillità e battere Farina. Nella ripresa all’ottavo il Faiano accorcia le distanze con un colpo di testa di Girardi su calcio d’angolo. Nella parte finale del match i padroni di casa cercano il nuovo pari ma il Buccino chiude bene gli spazi vincendo cosi per 3-2.

La classifica: Buccino Volcei e Virtus Cilento 10 , Agropoli * e Angri 7, Faiano 0. * una partita in meno.