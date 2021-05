Lotta all’abbandono di rifiuti: quattro sanzioni a Roscigno

ROSCIGNO. Polizia municipale e carabinieri forestali in azione per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Nei giorni scorsi, i caschi bianchi di Roscigno e i militari del comando di Corleto Monforte hanno individuato e sanzionato 4 furbetti che avevano gettato rifiuti nell’ambiente. Per loro sono scattate multe per una cifra complessiva di 3600 euro.

Abbandono di rifiuti: i controlli

L’attività rientra in un più ampio programma di controllo del territorio finalizzato a prevenire e sanzionare incivili. Un malcostume, quello di depositare irregolarmente rifiuti o peggio gettarli nell’ambiente, che danneggia ambiente e decoro del territorio.

Di recente il Comune di Roscigno, proprio per limitare questi episodi, si è dotato anche di quattro fototrappole da posizionare nei luoghi più sensibili.

L’attività di monitoraggio è continua, da parte di enti locali e forze dell’ordine. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali del comando di Corleto Monforte hanno provveduto ad eseguire controlli anche in altri comuni di competenza, sanzionando i trasgressori.