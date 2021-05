Pordenone-Salernitana: turno infrasettimanale alle porte in Serie B

Dopo il passo falso di sabato, contro il Monza torna in campo la Salernitana opposta al Pordenone. Nel match valevole per il turno numero trentasei di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 60 punti dopo 35 giornate, saranno impegnati in trasferta. Ad aspettare i campani, nel diciassettesimo turno del girone di ritorno, ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Maurizio Domizzi, quindicesimi nel torneo con diciannove punti in meno degli avversari di giornata. Allo stadio “Teghil” nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e neroverdi sarà affidata al sig. Valerio Marini di Roma 1.

In mattina rifinitura per i granata

Sono ripresi ieri mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. I granata impegnati nella gara di sabato hanno svolto un lavoro di scarico muscolare mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di attivazione tecnico-coordinativa seguita da esercitazioni tecniche. Questa mattina, alle ore 11:00, la seduta di rifinitura in vista della gara di domani contro il Pordenone.

Pordenone-Salernitana: i precedenti in terra friulana

Un solo precedente disputato in Friuli tra Pordenone e Salernitana terminato con un pareggio. La sfida risale alla scorsa stagione è termino 1-1. Le due reti giunsero entrambe nel primo tempo e dagli undici metri con Burrai per i neroverdi e Di Tacchio per i granata. A livello realizzativo quindi il bilancio è di perfetta parità.

I convocati granata

Questa la lista dei convocati granata per la gara in programma domani tra Pordenone e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le probabili formazioni della gara di domani

PORDENONE (4-3-2-1): Perisan; Berra, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino, Scavone, Misuraca; Zammarini, Mallamo; Ciurria.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Casasola, Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Gondo, Tutino.