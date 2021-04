Weekend di successi per l’Atletica Agropoli

Un altro week end di grande Atletica in quel di Napoli, in scena i Campionati Regionali individuali e di società di prove multiple. L’Atletica Agropoli, tra le società in gara, ha fatto incetta di vittorie sia individuali che societarie. Ad aprire le danze ci hanno pensato le atlete dell’Eptathlon Allieve con un podio tutto agropolese: Rosanna Sicignano campionessa regionale, Beatrice Avino seconda e Serena D’Avino terza.

Grazie a questi risultati, l’Atletica Agropoli si aggiudica anche il Campionato regionale a squadre. Per la categoria Allievi, invece, Ruben Del Pezzo (in attesa di sapere se le sue gare siano valse il minimo per gli Italiani) e Giovanni Sorrentino, rispettivamente secondo e terzo, si devono arrendere a Vincenzo Vicerè (Libertas Amatori Atletica Leggera).

Anche in questo caso, così come la categoria Allieve, l’Atletica Agropoli porta a casa il titolo a squadre. Ennesimo podio tutto Agropolese nella categoria J/P/S con Chiara Tarani (4519 punti) che ha avuto la meglio su Gerardina Spinelli (4515), gradino più basso del podio per Francesca Paolillo (3934). Anche qui, come per Del Pezzo, c’è attesa nel sapere se la loro prestazione possa valere per la partecipazione agli Italiani.

Per la categorie Promesse, ottimo secondo posto per Pascal D’Angelo: L’atleta Cilentano, non propriamente un multiplista, si arrende solo ad Emanuele Picarone (Carmax Camaldolese) totalizzando 3802 punti.

Prove multiple che regalano anche il titolo Assoluto di società Femminile con ben 12968 punti totali.

“È stato un weekend fantastico, ricco di medaglie e soddisfazioni, reso ancora più speciale dalle super prestazioni di Chiara e Gerardina – dichiara Angeli Palmieri – Adesso siamo in trepidante attesa e speriamo di poter annunciare altri nostri atleti nei prossimi Campionati Italiani.”

Una raggiante Angela Gargano, responsabile settore giovanile, commenta l’exploit di risultati in quel di Napoli: “Siamo una società a vocazione giovanile, che mette i più giovani al centro del suo progetto sportivo e sociale. Le recenti prestazioni rispecchiano il duro lavoro che, nonostante le tante difficoltà, quotidianamente svolgiamo in allenamento”

Attesa e speranza anche da parte del Direttore Tecnico Agostino Scebi: “Se avessimo usato i parametri pre pandemia, avremmo potuto già annunciare la partecipazione dei nostri atleti agli Italiani. Parametri che, vista l’emergenza sanitaria, sono stati rimodulati. Direi che abbiamo iniziato nel migliore dei modi questa stagione, il percorso tracciato è quello giusto! Voglio inoltre segnalare la prestazione di Ruben Del Pezzo che continua a migliorare – continua Scebi – anche per lui siamo in attesa del pass per gli Italiani con i suoi quasi 5600 e il suo 1.86 sull’alto.”

Oltre alle multiple, numerose sono state le gare di contorno con annessi personali fatti registrare dai nostri atleti, di seguito la lista dei risultati:



100m Davide Caturano – 11″57 PB

200m Davide Caturano – 23″57 PB

400m Alexander Carotenuto – 51″81

100m Alice Musto – 12″90

100m Giorgia Corcione – 13″51 PB

100m Margherita Ricciardi 14″42 PB

200m Alice Musto – 26″95 PB

800m Michela Piermatteo 2’34″07 PB

800m Eleonora Massa 2’36″86 PB

2000m Massimo Cantalupo 6’48″92 PB

Da segnalare anche l’ottimo tempo di Claudia Bertucci in quel di Roma. In occasione del “Trofeo Liberazione”, la nostra Claudia si è cimentata per la prima volta nei 1500m ottenendo un crono di tutto rispetto: 4’44”16 e terzo tempo generale. Tempo che le permette di battere il record societario appartenente a Carmela Greco, risalente al 1988.