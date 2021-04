Cartucce per stampante: risparmiare con i modelli compatibili e rigenerati

Nel mondo delle cartucce per stampanti si sta parlando sempre più spesso di cartucce compatibili e rigenerate, le quali sono definite un’ottima opportunità di risparmio, ma che cosa sono? Scopriamolo insieme, non prima di una piccola premessa.

Le cartucce, assieme ai toner, sono i consumabili delle stampanti, ovvero gli articoli necessari affinché possano funzionare correttamente questi dispositivi ormai diffusissimi a livello domestico e, al contempo, fondamentali anche per uffici e contesti professionali; le cartucce contengono l’inchiostro che il dispositivo elettronico andrà ad utilizzare per le sue stampe di conseguenza, esaurito il medesimo, si dovrà procedere con la sostituzione della cartuccia.

Che cosa sono le cartucce originali

Tutti i marchi produttori di stampanti propongono sul mercato delle cartucce di proprietà, ovvero quelle che il consumatore definisce “cartucce originali”; per fare un esempio pratico, dunque, se si possiede una stampante HP bisognerà utilizzare delle cartucce HP, non certo quelle di un competitor come potrebbe essere Canon.

In uno degli e-commerce più blasonati per quel che riguarda questo tipo di prodotti, ovvero LaMiaStampante, nella sezione dedicata alle cartucce per stampanti HP si può tuttavia notare che oltre ai modelli originali ne sono disponibili anche alcuni denominati “cartucce compatibili”, ma di cosa si tratta?

L’alternativa: le cartucce compatibili

Abbiamo appena detto, correttamente, che ogni tipologia di stampante richiede dei consumabili della medesima marca per poter funzionare, ma ci sono delle eccezioni.

Se è del tutto ovvio che ogni brand associ alle proprie periferiche dei propri consumabili, infatti, ad altre aziende non è vietato produrre cartucce compatibili, ovvero progettate e realizzate affinché possano essere utilizzate nelle periferiche di altri marchi.

È utile precisare da subito che questo non ha nulla a che vedere con la contraffazione o con qualsiasi altra pratica commerciale scorretta: le cartucce compatibili infatti sono presentate per ciò che sono, in riferimento alle cartucce HP, dunque, non sono commercializzate in maniera impropria come prodotti HP, ma semplicemente come modelli compatibili utilizzabili nelle stampanti di questo marchio.

Per il consumatore, ovviamente, la ragione per cui può essere conveniente orientarsi verso delle cartucce compatibili HP o riferite ad altro brand è in primis il risparmio: questi consumabili hanno costi sicuramente inferiori rispetto a quelli originali di conseguenza, nel lungo periodo, ci si può garantire un risparmio non da poco, pur garantendo una qualità di stampa apprezzabile.

La novità “green”: la cartuccia rigenerata

Esiste anche un’altra variante piuttosto particolare di cartuccia, che si sta diffondendo sempre più negli ultimi periodi, ovvero la cosiddetta cartuccia rigenerata.

A differenza delle cartucce compatibili, le cartucce rigenerate sono delle cartucce originali, cartucce che tuttavia sono state già esaurite.

Piuttosto che essere sottoposte ai canonici processi di smaltimento, tuttavia, tali cartucce sono state sottoposte a procedure specifiche definite “di rigenerazione”, tramite le quali il loro contenitore interno viene nuovamente riempito di inchiostro, rendendo così la cartuccia nuovamente adoperabile.

Anche con le cartucce rigenerate il consumatore ha modo di risparmiare, inoltre chi ha a cuore l’ambiente apprezza particolarmente questo tipo di prodotti in quanto contribuiscono a ridurre le quantità di rifiuti da smaltire.