Vivere a lungo e felici? Nel Metodo Cilento sono custoditi i 5 segreti dei centenari

“È nel Cilento che vive il più alto numero di centenari in Italia”questo è quanto è emerso dal censimento del 2019 che ne ha contati almeno 300 su una popolazione residente che non supera i 90.000 abitanti. “Nel Cilento l’età media è di 92 anni per le donne e di 85 per gli uomini, contro un’aspettativa di vita media che in Italia è, rispettivamente, di 85 e di 80 anni” scrive Luciano Pignataro orgoglioso delle sue origini cilentane. Esce così in tutte le librerie d’Italia “Il Metodo Cilento – I 5 segreti dei centenari” (Mondadori editore, 18.00€) in collaborazione con il Dottor Giancarlo Vecchio (oncologo di fama internazionale, professore emerito di Patologia generale della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli).

Nel libro si approfondisce il perché di questa longevità così sistematica e sorprendente proprio nel Cilento e delinea un modello per una vita non solo lunga, ma soprattutto felice. Attingendo alla saggezza dei contadini, alle usanze e alle tradizioni di territorio, e in particolare alla Dieta Mediterranea che proprio in Cilento ha origine, Pignataro e Vecchio offrono un vademecum da applicare alla vita di tutti i giorni, con consigli sull’alimentazione e sullo stile di vita. Si tratta di abitudini non impegnative, come prediligere verdure e cereali, scegliere prodotti freschi e di stagione, camminare invece di prendere l’auto, impegnarsi per tenere viva una rete d relazioni sociali che non siano ristrette al solo ambito lavorativo.

Significa prendersi il tempo per ascoltare gli altri, anche quando ci raccontano cose che riteniamo inutili: nel Cilento si trova sempre il tempo per una chiacchiera con un amico. Questo stile di vita “cuoncio cuoncio” ovvero “lento lento” – che non ha nulla a che vedere con la lentezza ma con la calma e la gioia – caratterizza questa splendida terra.

Un libro che vale la pena leggere in quanto dispensa in maniera attenta tanti consigli pratici per disconnetterci da un’esistenza frenetica, dai social network, dalle ansie che affannano le nostre giornate, e aiuta a riscoprire il valore della calma e della slow life. E vivere felici, a lungo.