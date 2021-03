Capaccio, furto in gioielleria: indagini in corso

CAPACCIO PAESTUM. Ladri in azione nella notte a Capaccio Scalo dove ignoti sono riusciti ad accedere ad una gioielleria sita nella centralissima via Magna Graecia. Dopo aver forzato la saracinesca, sono riusciti a sfondare la porta di ingresso. Una volta dentro hanno portato via gioielli e orologi per poi darsi repentinamente alla fuga.

Un colpo posto in essere in pochissimi minuti; da comprendere se i malviventi siano stati messi in fuga. Infatti i condomini del palazzo, insospettiti da alcuni rumori, hanno fatto scattare l’allarme ai Carabinieri della compagnia di Agropoli. In corso indagini.

Sul posto sono stati lasciati alcuni arnesi da scasso. Il valore del bottino ammonterebbe a circa 1500 euro.