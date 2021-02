Vandali a Castellabate: danni al monumento ai caduti e al municipio Indagini in corso per risalire ai responsabili

CASTELLABATE. Operai al lavoro per ripristinare il monumento ai caduti dopo gli atti vandalismo. Ignoti hanno preso di mira l’opera commemorativa dei cittadini di Castellabate morti durante le guerre, sita in piazza Lucia. Dal Comune, inoltre, hanno segnalato anche atti vandalici ai danni del Municipio. Rotti i vetri di una porta laterale.

Danni al monumento ai caduti: le indagini

E mentre sul caso indagano i carabinieri che hanno potuto sfruttare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, si lavora per il ripristino del monumento.

«Ripristinare l’integrità del Monumento ai caduti, restituendogli la giusta dignità, rappresenta un atto di civiltà per valorizzare un simbolo così importante per la memoria collettiva e che purtroppo si trovava in uno stato di conservazione critico, anche a causa di atti di vandalismo». Queste le parole del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri.

«Recentemente anche la Casa Comunale è stata oggetto di atti vandalici, con la rottura dei vetri della porta d’ingresso laterale: un gesto che ci ha profondamente indignato – ha aggiunto l’amministratore cilentano – Gli organi preposti stanno provvedendo a rintracciare i responsabili».

L’appello alla comunità

Dopo gli atti ai danni del Monumento ai caduti del municipio arriva un appello al senso civico di tutti i cittadini e soprattutto dei più giovani. «Non si dovrebbe mai sentire la necessità del controllo, rischiare di incorrere nella denuncia o essere oggetto di richiamo per tutelare il bene comune», dice Luisa Maiuri