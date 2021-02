Agropoli: nuove ”Case dell’Acqua” sul territorio comunale

AGROPOLI. Il comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, installerà nuove ”Case dell’Acqua”. I macchinari sorgeranno in Piazza San Severino, nel centro storico, alla zona Madonna del Carmine, nei pressi della Farmacia Comunale e in località Mattine nei pressi del centro abitato.

Nella città sono in tutto quattro gli impianti già inaugurati: il 4 dicembre scorso è stata inaugurata la Casa dell’Acqua in località Fuonti (piazza Carmine Acone), a settembre ne fu inaugurata una in Piazza Gallo, sul Lungomare San Marco, mentre nei mesi precedenti sorsero altre strutture al Moio ed in via Taverne, nei pressi del cineteatro ”De Filippo’‘.

La casa dell’acqua è una scelta economica (solo 5 centesimi di euro a litro) e amica dell’ambiente, che aiuta a ridurre sensibilmente il consumo di plastica. Per l’amministrazione comunale si tratta di un “percorso virtuoso che continua” il quale ha già riscontrato una considerevole ed attiva partecipazione dei cittadini. La strategia si intende anche di natura culturale poichè orientata alle politiche di risparmio ed alla riduzione dei rifiuti, contrastando la mentalità dello spreco che tanti danni crea all’ecosistema.