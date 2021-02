Capaccio, infiltrazioni d’acqua: chiusa scuola a Precuiali

CAPACCIO PAESTUM. Scuola chiusa a Precuiali. Questa volta il covid che sta minando l’attività didatti in presenza in molte località, non c’entra. Piuttosto è il maltempo a bloccare la possibilità che gli studenti proseguano le lezioni. Le piogge abbondanti degli ultimi giorni, infatti, hanno determinato infiltrazioni di acque meteoriche.

Immediato il sopralluogo da parte dei tecnici del Comune che hanno relazionato sul caso. Per questo si è deciso di sospendere le lezioni dal 15 al 19 febbraio per garantire i necessari interventi di manutenzione.

Gli operai valuteranno gli interventi da compiere ed eseguiranno i lavori, successivamente l’istituto della contrada capaccese potrà riaprire in sicurezza.