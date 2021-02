Agropoli, 100 anni per nonna Carmelinda: due sindaci a farle gli auguri

Importante evento oggi ad Agropoli. Ha infatti festeggiato i 100 anni Carmelinda Amoroso in Martino. Nata a Serino, oggi vive nel Cilento. Per i suoi primi cento anni, nonostante la pandemia, si è cercato di festeggiarla nel migliore dei modi. Oltre al sindaco di Agropoli Adamo Coppola, erano presenti anche il primo cittadino di Serino, Vito Pelosi ed il parroco don Carlo Pisani.

Circondata dall’affetto dei suoi familiari, Carmelinda ha ringraziato tutti, ha ricevuto la benedizione del parroco e spento le candeline.

Se non ci fosse stato il covid in tanti avrebbero raggiunto la sua abitazione per porgerle gli auguri.