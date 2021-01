Agropoli: Comune pubblicizza rattoppi sulle strade, ironia social

AGROPOLI. L’attività manutentiva posta in essere dal Comune di Agropoli tramite la società partecipata Agropoli Cilento Servizi è frenetica e costante e soprattutto ben pubblicizzata. Attraverso i social ufficiali, infatti, l’Ente tiene un report quotidiano di tutto ciò che viene fatto per assicurare decoro, pulizia e sicurezza. Ma ci sono casi in cui vengono diffuse anche immagini e comunicazioni che per molti non son certo degne di vanto. E non è la prima volta che accade.

Nella giornata di ieri, infatti, sulla pagina ufficiale del Comune sono state pubblicate le immagini relative ad interventi di manutenzione al manto stradale. Semplici rattoppi che hanno permesso di riparare alcune buche presenti in taluni tratti di strada, comprese arterie principali.

Tutto ciò ha scatenato l’ironia dei social. Se qualcuno gioisce chiedendo interventi anche nella strada dove insiste la propria abitazione, molti altri non esitano a criticare la scelta dell’Ente di pubblicizzare dei semplici interventi tampone su infrastrutture che complessivamente si presentano in un pessimo stato di manutenzione e per le quali la cittadinanza da tempo chiede interventi massicci.

“L’avessi fatto io non lo pubblicizzerei”, dice qualcuno; altri si chiedono perché vantarsi di tale opere. Ironia e critiche corrono sui gruppi social e nelle chat private.

I cittadini chiedono opere massicce sulle strade, alcune delle quali sono in pessime condizioni e le foto lo dimostrano sulla pagina social del Comune lo dimostrano. L’amministrazione comunale, in realtà, ha programmato già degli interventi. A tal proposito era stata disposta nei mesi scorsi la contrazione di un mutuo per consentire opere di ripristino che potrebbero prendere il via nei prossimi mesi, quando le condizioni climatiche lo consentiranno.