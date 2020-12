Agropoli: un mutuo per la manutenzione delle strade

AGROPOLI. Un nuovo mutuo per finanziare interventi di manutenzione sulle strade comunali. L’amministrazione comunale ha deciso di avviare lavori per 500mila euro sulle VIE del territorio, interventi che si aggiungono ad altri già realizzati nelle scorse settimane.

I lavori si rendono necessari alla luce del pessimo stato di alcuni tratti viari cittadini, del centro e delle aree periferiche. Questi sono stati interessati da cantieri ed è quindi necessario procedere al ripristino della carreggiata, o presentano altri problemi dovuti all’usura o a buche le cui condizioni sono peggiorate con il maltempo.

L’Ente, quindi, ha deciso di contrarre un mutuo con la cassa depositi e prestiti per 500 mila euro, di cui circa 425mila serviranno per i soli lavori mentre la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione della stazione appaltante. L’intenzione dell’amministrazione comunale è di aprire il cantiere in tempi brevi.