Comitato Pendolari Vallo: “più corse per fermata Frecciarossa”

Dal 13 dicembre scorso il treno Frecciarossa proveniente da Milano effettua l’ultima fermata presso la stazione di Battipaglia con arrivo alle ore 22,25. Eppure sembra che le coincidenze da qui ad altre località della Provincia non siano sufficienti. Lo denuncia il Comitato dei Pendolari del Vallo di Diano. “Sono pervenute a questo Comitato numerose richieste di utenti richiedenti l’attivazione di una corsa bus per Eboli e Vallo di Diano e il differimento orario di 10 min della partenza del treno regionale R 5249 proveniente da Napoli a Battipaglia alle ore 22,21 ed in prosieguo per Capaccio, Agropoli, Vallo, paesi cilentani fino a Sapri, in modo da assicurare la coincidenza e permettere il raggiungimento delle località riportate”, fanno sapere.

Di qui le proposte: la corsa bus potrebbe essere accoppiata ad una corsa proveniente dal Vallo di Diano e giungere a Battipaglia alle ore 17,10 in tempo per le coincidenze con l’IC 702 per Roma – via Aversa, Formia e Latina – delle ore 17,17 e la successiva FA 8878 – via direttissima – delle ore 17,31 sempre per Roma.

Di qui l’appello alle istituzioni per garantire “un ulteriore utile opportuno servizio a supporto della comunità”, dice Giuseppe Ferrigno del Comitato Pendolari Vallo di Diano.