Covid: focolaio in casa di riposo di Teggiano

Nuovo focolaio covid in una casa di riposo del Vallo di Diano. E’ successo a Teggiano. In una Rsa è emersa la positività di 9 persone. Di queste cinque sono anziani degenti nell’istituto. Per due di loro è stato disposto il trasferimento presso il Campolongo Hospital. Altre cinque positività sono relative ad operatrici della casa di riposo. Fortunatamente le condizioni di tutti non sono gravi.

Il primo cittadino di Teggiano, Michele Di Candia, ha assicurato che sono state adottate tutte le misure per contenere il contagio e per assicurare la salute degli anziani.

Nelle scorse settimane un altro focolaio era scoppiato in una Rsa di Buonabitacolo.