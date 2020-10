Castellabate: addio all’imprenditore alberghiero Filippo Russo

E’ venuto a mancare Filippo Russo, titolare dell’Hotel Maria di Santa Maria di Castellabate, nonché attivo e stimato Presidente della Pro Loco Lago. Filippo si è costantemente dedicato alla valorizzazione della storia, della cultura e del turismo del Comune di Castellabate. Il suo ultimo progetto in cantiere, era la valorizzazione della figura del Beato Simeone, Abate di Cava nel XII secolo, grande benefattore delle genti di Castellabate.

“Sempre sorridente, cordiale nel porsi agli amici e ai suoi clienti, disponibile ad ogni iniziativa meritoria per il territorio cilentano. Un uomo d’altri tempi, che meritava di continuare sulla terra il suo percorso di vita virtuoso e cristallino”, così lo ricorda l’editore Ernesto Apicella che tante iniziative ha condiviso con lui sul territorio.

“Caro Filippo, ci siamo salutati qualche giorno fa con un in bocca al lupo, ma questa triste notizia mi lascia un vuoto incolmabile ed un senso di inquietudine. Riposa in Pace, resterai un esempio di vita per tutti i tuoi amici e per la tua cara famiglia, alle quale porgo le mie più sentite condoglianze”. Questo il messaggio di addio di Ernesto Apicella