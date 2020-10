Eccellenza: big match per l’Agropoli, sfida interna per il Buccino

Turno numero quattro alle porte per il maggior campionato regionale dilettantistico, ovvero quello di Eccellenza. Nel girone C d’Eccellenza sono undici le salernitane presenti, accompagnate da tre napoletane.

Eccellenza, Girone C: il quarto turno

Nel quarto turno della nuova annata saranno solo quattro le gare in calendario, con tre rinvii legati a casi di positività al COVID-19. Occhi puntati sul Costa d’Amalfi, Castel San Giorgio, Buccino Volcei ed Agropoli che puntano ai piani alti del gruppo C.

Eccellenza, 4ª giornata 24.10.20 14:30 Castel San Giorgio vs Agropoli 24.10.20 14:30 Real Poggiomarino vs Salernum Baronissi 24.10.20 14:30 Vico Equnese vs Costa d’Amalfi 25.10.20 14:30 Buccino Volcei vs Sant’Agnello Rinviata – Calpazio vs Scafatese Rinviata – Faiano vs Virtus Cilento Rinviata – Alfaterna vs Angri

Le gare del weekend

Nel quarto turno di campionato rinviate, al momento, le gare della Virtus Cilento, con il Faiano, e dell’Alfaterna, con l’Angri, team che hanno riscontrato casi di positività al COVID-19 al loro interno. Salta, poi per la stessa causa, l’incrocio tra Calpazio e Scafatese. Big match al sabato tra il Castel San Giorgio e l’Agropoli. I delfini sfideranno gli ex Ciro De Cesare, tecnico dei rossoblù, che in rosa ha diversi calciatori ex Agropoli come Natiello, Dattilio e Giura. Tra gli anticipi scenderanno in campo anche il Salernum Baronissi, sul terreno di gioco del Poggiomarino, e il Costa d’Amalfi, su quello del Vico Equense. Nell’unico match domenicale il Buccino Volcei attende il Sant’Agnello.

La classifica

Costa d’Amalfi¹ 6 Calpazio 6 Scafatese 5 Salernum Baronissi 5 Faiano 5 Vico Equense¹ 4 Castel San Giorgio¹ 3 Real Poggiomarino 3 Buccino Volcei¹ 2 Agropoli¹ 2 Alfaterna 1 Virtus Cilento² 0 Angri³ 0 Sant’Agnello 0

¹Una gara in meno

²Due gare in meno

³tre gare in meno