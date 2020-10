Eccellenza girone C: turno interno per Agropoli e Virtus Cilento

Turno numero tre alle porte per il maggior campionato regionale dilettantistico, ovvero quello di Eccellenza.

Eccellenza girone C: terzo turno alle porte

Nel girone C d’Eccellenza sono undici le salernitane presenti, accompagnate da tre napoletane. Nel terzo turno della nuova annata saranno sette le gare in calendario, senza rinvii legati a casi di positività al COVID-19. Occhi puntati sulla Scafatese, favorita per la vittoria finale, e Costa d’Amalfi, Castel San Giorgio ed Agropoli che puntano ai piani alti del gruppo C.

DATA ORA SQUADRA DI CASA VS SQUADRA IN TRASFERTA 17-10-2020 15:30 Salernum Baronissi VS Calpazio 17-10-2020 15:30 Sant’Agnello VS Real Poggiomarino 18-10-2020 15:30 Angri VS Vico Equense 18-10-2020 15:30 Costa d’Amalfi VS Castel San Giorgio 18-10-2020 15:30 Scafatese VS Alfaterna 18-10-2020 15:30 Agropoli VS Faiano 18-10-2020 15:30 Virtus Cilento VS Buccino Volcei

Le gare del weekend

Nel terzo turno di Eccellenza, nel girone C, la capolista Calpazio farà visita al Salernum Baronissi, mentre l’Angri, al suo esordio in campionato, ospiterà il Vico Equense. La Scafatese riceve a domicilio l’Alfaterna, mentre l’Agropoli il Faiano, nei replay delle gare viste già in Coppa Italia. Il big match della giornata è quello tra Costa d’Amalfi e Castel San Giorgio, con l’intreccio interessante, poi, tra Virtus Cilento ed il Buccino Volcei. Chiudono il quadro la gara tra Sant’Agnello e Real Poggiomarino.

La classifica del gruppo C

Calpazio 6 Scafatese 4 Faiano 4 Vico Equense 4 Costa d’Amalfi *3 Castel San Giorgio *3 Salernum Baronissi 2 Buccino Volcei 2 Agropoli 1 * Virtus Cilento 0* Angri 0** Alfaterna 0 Sant’Agnello 0 Real Poggiomarino 0

*Una gara in meno, ** due gare in meno