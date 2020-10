Eccellenza: si torna in campo per il secondo turno

Turno numero due alle porte per il maggior campionato regionale dilettantistico, ovvero quello di Eccellenza. Nel girone C d’Eccellenza sono undici le salernitane presenti, accompagnate da tre napoletane. Nel secondo turno della nuova annata saranno, rispetto alle sette in calendario, sei le gara in programma. Una, infatti, la partite rinviata, visti alcuni casi di positività riscontrati all’interno di un club salernitano. Occhi puntati sulla Scafatese, favorita per la vittoria finale, e su Costa d’Amalfi, Castel San Giorgio e Virtus Cilento, che puntano ai piani alti del girone, al loro esordio in campionato.

Eccellenza girone C: la seconda giornata della nuova stagione

DATA ORA SQUADRA DI CASA VS SQUADRA IN TRASFERTA 10-10-2020 15:30 ALFATERNA VS COSTA D’AMALFI 10-10-2020 15:30 CASTEL SAN GIORGIO VS SANT’ AGNELLO 10-10-2020 15:30 REAL POGGIOMARINO VS CALPAZIO 10-10-2020 15:30 VICO EQUENSE VS VIRTUS CILENTO 11-10-2020 15:30 FAIANO VS SALERNUM BARONISSI 11-10-2020 15:30 BUCCINO VOLCEI VS SCAFATESE RINVIATA RINVIATA ANGRI VS AGROPOLI

Le gare del week-end

Nel secondo turno di Eccellenza, nel girone C, salta la gara tra Agropoli ed Angri, gara rinviata per casi di non negatività in casa grigiorossa. La Scafatese è attesa dall’ostico Buccino Volcei, mentre il Costa d’Amalfi dall’Alfaterna. Tra i team che sembrano puntare alle prime piazze trasferta anche per la Virtus Cilento, contro il Vico Equense, mentre il Castel San Giorgio riceve il Sant’Agnello. Chiudono il quadro le gare tra Real Poggiomarino e Calpazio e quella tra Faiano e Salernum Baronissi.

La classifica del gruppo C

Scafatese 3 Faiano 3 Calpazio 3 Agropoli 1 Buccino Volcei 1 Vico Equense 1 Salernum Baronissi 1 Costa d’Amalfi 0* Castel San Giorgio 0* Virtus Cilento 0* Angri 0* Alfaterna 0 Sant’Agnello 0 Real Poggiomarino 0