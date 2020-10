Eccellenza: primo turno di campionato alle porte

Dopo il prologo della Coppa Italia d’Eccellenza parte anche, insiema alla Promozione, il massimo campionato regionale dilettantistico. Nel gruppo C sono undici le salernitane presenti, accompagnate da tre napoletane. Nel primo turno della nuova annata saranno, rispetto alle sette in calendario, cinque le gara in programma. Due, infatti, le partite rinviate, visti alcuni casi di positività riscontrati all’interno di alcuni club. Occhi puntati sulla Scafatese, favorita per la vittoria finale, e per l’Agropoli che punta ai piani alti del girone.

Eccellenza: la prima giornata del girone C

04-10-2020 AGROPOLI vs VICO EQUENSE 04-10-2020 CALPAZIO vs ALFATERNA 04-10-2020 SCAFATESE vs POGGIOMARINO 03-10-2020 S. BARONISSI vs BUCCINO VOLCEI 03-10-2020 SANT’AGNELLO vs FAIANO 27-11-2020 COSTA D’AMALFI vs ANGRI 27-11-2020 VIRTUS CILENTO vs CASTEL SAN GIORGIO

Partenza in casa per tre le salernitane

Primo turno interno alle porte nel girone C d’Eccellenza. Sabato, alle ore 15:30, il Salernum Baronissi attende il Buccino Volcei, mentre il Faiano farà visita al Sant’Agnello. Domenica l’Agropoli cercherà i tre punti contro il Vico Equense, mentre la Scafatese con il Poggiomarino. La Calpazio, infine, giocherà tra le mura amiche contro l’Alfaterna. Rinviate al 27 novembre, alle ore 14:30, le gare tra Virtus Cilento e Castel San Giorgio come quella tra Costa d’Amalfi ed Angri.