Coppa Italia d’Eccellenza: domani Agropoli e Buccino in campo

Tornano in campo le formazioni di Eccellenza campana, impegnate domani nella seconda giornata del primo turno di Coppa Italia. Dopo lo start, di domenica 12, turno cruciale per molte squadre che possono ipotecare il passaggio del turno o dire addio alla manifestazione. Cinque i gironi, sui quattordici totali, che vedono squadre salernitane presenti.

Coppa Italia d’Eccellenza: le gare di domani

Gara tra due squadre che posso ambire alle zone alte della classifica sarà quella, in programma alle 15:30, del gruppo O tra Scafatese e Buccino Volcei. I canarini, già vincenti contro l’Alfaterna, attenderanno i volceiani al Comunale di Scafati. In contemporanea il Costa d’Amalfi farà visita al Vico Equense, nel girone M che vide i napoletani superare la Calpazio nella prima giornata. Turno di riposo, nel raggruppamento N, per l’Angri, che attenderà l’esito del derby irpino tra Cervinara e Virtus Avellino. Inizierà mezzora dopo le altre, invece, la sfida tra Faiano ed Agropoli, inserite nel girone P con il Salernum Baronissi vincente all’esordio contro il Faiano.

Rinviate le gare del gruppo L

Non si giocherà, invece nella Coppa Italia d’Eccellenza, Sant’Agnello Castel San Giorgio, rinviata al 7 di ottobre. La scelta è arrivata in relazione alla situazione di prevenzione da contagio per alcuni tesserati, che ha portato anche allo spostamento della partita tra Castel San Giorgio e Virtus Cilento. La gara, in programma originariamente domenica 27 settebmre, verrà giocata il 14 di ottobre.