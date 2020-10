I migliori droni per le riprese aeree: quali sono

I droni sono degli strumenti di ultima generazione ad alta tecnologia che si possono usare per giocare, fare corse ma soprattutto per le riprese aeree. Moltissime persone usano già abitualmente un drone per delle riprese nel settore militare ma anche civile, per lavoro o per semplice svago.

Il velivolo può esser comandato a distanza con il telecomando oppure con una app. Quest’ultima in particolare, si rivela molto utile perché ti permette di avere una visuale in tempo reale come se fossi a bordo del drone. Puoi quindi pilotare il drone nella direzione che desideri e anche catturare scatti stupendi del paesaggio, di una corsa ciclistica, mentre arrampichi e molto altro ancora. Di seguito e su Migliori-Droni.it trovi le recensioni dei prodotti top per trovare quello che fa al caso tuo.

1. Eachine E520S

Il drone Eachine E520S è dotato di una telecamera per girare video e scattare foto con una risoluzione 4K. Il drone ha un raggio di ripresa di ben 90°. Grazie alla visione perfetta e alla modalità FPV, puoi vedere in alta definizione tutto il paesaggio e pilotare il velivolo come preferisci. È dotato di GPS per maggiore comodità. Infatti, puoi farlo rientrare da solo se lo perdi di vista. La sua autonomia è maggiore rispetto ad altri modelli in circolazione, cioè pari a 17 minuti, per delle riprese di una durata soddisfacente.

2. Potensic Drone

Il Potensic Drone è un modello molto comodo se vuoi fare riprese aeree. La fotocamera grandangolare di 120° è regolabile fino a 75° gradi verso il basso. Le immagini registrate hanno un’ottima risoluzione poiché è HD da 1080p. Il velivolo si alza in volo a un’altezza di ben 400 metri e il tempo di volo va dai 7 ai 10 minuti. Anche questo modello è rintracciabile tramite il GPS. Se il segnale dovesse esser debole, il drone lampeggia e lo disattiva al fine di risparmiare energia. Impostando la posizione di partenza, il drone torna indietro in autonomia.

3. Tech rc Drone

Se hai intenzione di usare il tuo drone per delle riprese aeree, Tech rc Drone è un’ottima soluzione sotto diversi punti di vista. È un modello professionale con un design molto curato. È dotato di un telecomando con supporto per smartphone così puoi seguire le immagini in tempo reale trasmesse dal drone e pilotarlo con dei comandi molto più pratici rispetto a quelli della app. Per tale motivo, è un modello che risulta pratico anche se non sei un esperto pilota. Ha una autonomia di volo tra le più alte: 20 minuti circa. Trasmette immagini in tempo reale grazie al 5G con un’ottima definizione e risoluzione grazie alla telecamera integrate da 1080p con grandangolo a 120°. La distanza che raggiunge è di circa 250 m. Con la funzione return-to-home, il tuo drone torna al punto di partenza da solo.