Lampadine Led: come sceglierle a seconda dell’ambiente

L’illuminazione Led e gli ambienti: la scelta delle lampadine

Le lampadine Led sono dispositivi luministici estremamente versatili. Possono trovare applicazione in una vasta gamma di impianti, indoor o outdoor, in casa o in ufficio. La loro praticità deriva dalla capacità di adattarsi facilmente all’interno delle aree di installazione, potendo garantire un’illuminazione adeguata, a basso costo e rispettosa dell’ambiente.

Già, perché la lampadine Led, a differenza di altre fonti luminose (si pensi alle vecchie lampadine costituite da filamenti di tungsteno), non sono minimamente inquinanti, permettendo agli utenti di usufruire di luce di qualità, senza andare a danneggiare l’ecosistema ambientale.

Quando si tratta di acquistare lampadine Led per la realizzazione di un impianto, però, ci si potrebbe trovare in difficoltà. Prendendo in considerazione l’eventualità di dover acquistare lampadine per il soggiorno della propria abitazione, ad esempio, si potrebbe andare in confusione: quale tipologia di lampadina acquistare? Meglio puntare su un dispositivo particolarmente potente o puntare al risparmio? Meglio acquistare una lampadina Led dalle tonalità calde o optare per le varianti a tonalità fredde?

La scelta delle lampadine da installare all’interno di una stanza dovrà passare dalla valutazione di fattori simili, a seconda delle caratteristiche luministiche dell’ambiente stesso, della sua grandezza e della tipologia di effetto che si intende raggiungere. A tal proposito, passiamo in rassegna gli aspetti da considerare ai fini della selezione di adeguate lampadine Led.

I Led e l’illuminazione di una stanza: questioni stilistiche

In primo luogo, per capire quale sia la tipologia di lampadina Led più adatta ai propri scopi, ci si dovrà soffermare sulle questioni stilistiche. Ogni stanza di un’abitazione, infatti, presenta caratteristiche stilistiche differenti, dagli arredi alla collocazione degli stessi. Ciò significa, di fatto, dover optare per scelte luministiche differenti a seconda dell’effetto che si intende raggiungere.

Si prenda come esempio l’eventualità in cui si debba illuminare un soggiorno contemporaneo. Una stanza simile, arredata secondo i dettami più recenti del design, presenterà un mobilio caratterizzato da superfici lucide, dalle forme minimaliste ed essenziali.

Dal punto di vista luministico, ciò si traduce nella necessità di illuminare tali superfici in modo da esaltare le linee rigorose, semplici e prive di fronzoli, e non c’è niente di meglio che optare per soluzioni illuminanti dalle tonalità fredde. La luce fredda, infatti, consente di mettere in risalto le superfici e, allo stesso tempo, di comunicare un senso di ordine e rigore.

La destinazione d’uso delle singole stanze

La scelta delle lampadine Led più adatte per i propri scopi è determinata anche dalla tipologia di stanza da illuminare. Al di là delle questioni puramente stilistiche, ogni singola stanza di un’abitazione è contraddistinta da una specifica destinazione d’uso: il salotto avrà il compito di “accogliere” gli inquilini ed eventuali ospiti, le camere da letto di favorire il rilassamento e il bagno di comunicare una certa sensazione di igiene e pulizia.

Tenendo in considerazione i tre esempi riportati, l’illuminazione di un salotto dovrà prevedere l’installazione di fonti luministiche Led dalle tonalità calde. L’obiettivo dovrà essere quello di creare un ambiente accogliente, e non c’è niente di meglio, in quest’ottica, che optare per lampadine Led in grado di produrre una luce dalle tonalità giallastre.

Leggermente più scure, ma pur sempre calde, dovranno essere le tonalità delle lampadine all’interno delle camere da letto, nelle quali ci si dovrà rilassare e riposare adeguatamente.

Discorso completamente differente per il bagno: per comunicare un efficace senso di pulizia, l’ideale sarebbe poter installare lampadine Led dalle tonalità fredde, che possano specchiarsi al meglio sulle superfici biancastre dei sanitari.

La grandezza della stanza e l’efficacia dell’aeroilluminazione

Infine, la scelta delle lampadine Led più adatte ai propri scopi dovrà passare da un’attenta valutazione delle caratteristiche strutturali della stanza. Quanto è grande l’ambiente da illuminare? E quanto è efficace l’aeroilluminazione garantita da finestre, portefinestre ed infissi?

A seconda delle peculiarità della stanza, l’inquilino potrebbe avere la necessità di illuminare l’ambiente in modi differenti. Si pensi, ad esempio, a stanze scarsamente illuminate dalla luce naturale, poco esposte all’illuminazione proveniente dall’esterno; in casi simili, è essenziale scegliere lampadine dotate di una certa intensità, che possano esprimere un wattaggio piuttosto consistente.

Di contro, nel caso in cui si debba illuminare un’area particolarmente esposta alle fonti di luce naturale, è possibile optare per lampadine dal wattaggio minore, senza dover prodigarsi nella scelta e nell’acquisto di dispositivi illuminanti notevolmente più potenti.