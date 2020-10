Dilettanti: saltano le sfide di Agropoli e Polisportiva Santa Maria

Nel primo pomeriggio di oggi, tra i dilettanti, Agropoli e Polisportiva Santa Maria hanno comunicato che domenica non scenderanno in campo. In casa Agropoli salta la sfida esterna, valida per il secondo turno d’Eccellenza, contro l’Angri. Il club grigiorsso, infatti, ha riscontrato alcune positività al suo interno. La Polisportiva Santa Maria, invece, non sarà impegnata nella trasferta di Castrovillari. La squadra calabrese è ferma dopo la scorsa partita con il Paternò, team siculo che aveva annunciato alcuni casi di non negatività.

Agropoli, niente trasferta contro l’Angri

Ancora una gara rinviata. In casa Angri si fanno i conti con il Covid-19 e con le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria che ha portato a rinviare anche la partita con l’Agropoli. L’isolamento di alcuni calciatori, le difficoltà di portare avanti un regolare programma di allenamenti, stanno fortemente condizionando le scelte societarie, il lavoro dello staff tecnico e le attività del gruppo atleti.

Dilettanti: salta il match anche della Polisportiva Santa Maria

L’ufficio stampa dei giallorossi, poco dopo la nota dell’Agropoli, ha fatto sapere che la LND ha diposto il rinvio del match di domenica a mercoledì 21 ottobre. Non si giocherà quindi la sfida tra Castrovillari e Polisportiva Santa Maria, che verrà recuperata, salvo sorprese, mercoledi 21 ottobre. La Lega ha tenuto conto dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorià Sanitarie, essendo il Castrovillari in isolamento preventivo.