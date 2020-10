Dilettanti: il riepilogo dopo le gare del fine settimana

Sono scesi in campo nel fine settimana tanti club dilettanti impegnati tra Serie D, Eccellenza e Promozione. Prima gioia per la Polisportiva Santa Maria, che all’esordio in assoluto in Serie D vince in maniera netta. Sconfitta amara, invece, per la Gelbison, superata nel finale, in rimonta, dal San Luca. Pari a reti bianche per l’Agropoli, che impatta contro il Vico Equense. Sorriso, poi, per la Calpazio, che batte all’inglese l’Alfaterna.I Pari per la Poseidon-Licinella, mentre cade l’Herajon. Ecco il riepilogo di quanto successo, tra ieri e sabato.

Serie D, girone I secondo turno

Santa Maria-Roccella 4-0, San Luca-Gelbison 3-2

Città di Sant’Agata-Marina di Ragusa 1-0

Dattilo Noir-Fc Messina 1-0, Licata-Roccella 2-0

Acr Messina-Biancavilla 1-0, Paternò-Castrovillari 1-2

Troina-Acireale 0-0, Rende-Cittanovese rinviata al 14 ottobre

CLASSIFICA. Acireale, Acr Messina, Dattilo Noir, Castrovillari 4; Santa Maria, Gelbison, Paternò, Licata, Biancavilla, Città di Sant’Agata, San Luca, Fc Messina, Rotonda, Marina di Ragusa 3; Cittanovese*, Troina 1; Roccella, Rende * 0. *Una partita in meno.

Terzo turno, 11 ottobre.

Gelbison-Rende, Castrovillari-Santa Maria

Biancavilla-Licata, Cittanovese-Marina di Ragusa

Acireale-Città di Sant’Agata, Fc Messina-Troina

Paternò-Dattilo Noir, Roccella-San Luca

Rotonda-Acr Messina.

Eccellenza, girone C primo turno

Calpazio-Alfaterna 2-0, Agropoli-Vico Equense 0-0

Scafatese-Real Poggiomarino 5-0, Sant’Agnello-Faiano 0-3

Salernum Baronissi-Volcei Buccino 0-0, Costa d’Amalfi-Angri 25 novembre

Virtus Cilento-Castel San Giorgio 25 novembre.

CLASSIFICA. Calpazio, Scafatese, Faiano 3; Agropoli, Vico Equense, Salernum Baronissi, Volcei Buccino 1; Alfaterna, Real Poggiomarino, Sant’Agnello, Virtus Cilento*, Castel San Giorgio*, Costa d’Amalfi*, Angri*0. *Una partita in meno.

Secondo turno, 10-11 ottobre.

Real Poggiomarino-Calpazio, Angri-Agropoli, Vico Equense-Virtus Cilento

Alfaterna-Costa d’Amalfi, Volcei Buccino-Scafatese

Castel San Giorgio-Sant’Agnello, Faiano-Salernum Baronissi.

Promozione, girone E primo turno

Poseidon Licinella-Temeraria 3-3, Giffoni Sei Casali-Herajon 5-1

Sporting Pontecagnano-San Marzano 1-3

Sarnese-Ebolitana 4-2, Sanseverinese-Centro Storico Salerno 2-2

Pro Sangiorgese-Real Palomonte 2-0, Giffonese-Rocchese 2-0

CLASSIFICA. San Marzano, Giffoni Sei Casali, Sarnese, Pro Sangiorgese, Giffonese 3; Poseidon Licinella, Temeraria, Sanseverinese, Centro Storico Salerno 1; Rocchese, Herajon, Sporting Pontecagnano, Ebolitana, Real Palomonte 0.

Secondo turno, 10-11 ottobre.

Herajon-Poseidon Licinella, Ebolitana-Sanseverinese

San Marzano-Giffonese, Centro Storico Salerno-Pro Sangiorgese

Real Palomonte-Sporting Pontecagnano, Rocchese-Giffoni Sei Casali

Temeraria-Sarnese.