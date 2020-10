Polisportiva Santa Maria: show e tre punti alla prima in casa con il Rotonda

Prima gara interna della storia in Serie D per la Polisportiva Santa Maria, che nel pomeriggio di oggi con start fissato alle ore 15:00 giocava allo stadio “Carrano”. I cilentani, reduci dal passo falso all’esordio contro la Gelbison, affrontavano nel secondo turno del gruppo I di quarta serie il Rotonda. I biancoverdi lucani, invece, erano reduci dal successo, di sette giorni fa, contro il Troina. La sfida, diretta dal sig. Nigro della sezione di Prato, vede Capozzoli e compagni mettere la gara in ghiaccio sin dalle prime battute. Termina 4-0 per Maggio e compagni, autori di una prestazione maiuscola. Esposito, trainer dei giallorossi, dava spazio dal primo minuto Polverino tra i pali, Lambiase, Konios, Pastore e Campanella nel pacchetto arretrato. Bozzaotre, Citro e Maio agiscono in mediana con Capozzoli, Ragosta a supporto di Maggio.

Polisportiva Santa Maria- Rotonda, il primo tempo

I padroni di casa partono subito forte. Al sesto Maggio, su assist di Capozzoli, trafigge Siani per il punto del vantaggio. Sulle ali dell’entusiasmo i giallorossi sfiora la via della rete con Capozzoli prima e Ragosta poi. Proprio quest’ultimo, al 13′, porta a due i punti di vantaggio della sfida, su invenzione ancora di Capozzoli. Il Rotonda, frastornato, subisce anche la terza rete siglata proprio da Donato Capozzoli, vero ago della bilancia della gara. Gli ospiti con Ruggiero prime e Diop poi cercano gloria dalle parti di Polverino, ma il parziale non si schioda dal 3-0 che chiude la prima frazione.

La ripresa

La sfida del Carrano, già archiviata dopo il duplice fischio del primo tempo, perde di interesse nella ripresa. Il Rotonda prova timidamente ad accorciare le distanze, mentre la Polisportiva bada principalmente ad amministrare il triplo vantaggio. I padroni di casa trovano il poker al ventesimo ancora con Maggio, doppietta personale, che su assist di Dentice da calcio d’angolo porta a 4 le marcature dei locali. Piove sul bagnato a sette dalla fine per il Rotonda che resta anche in 10 per il rosso inflitto, dal direttore di gara, a Formicola.