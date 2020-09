E’ della Basilicata la nuova miss Cilento, Diano e Alburni

E’ Claudia Torchia 17 anni di Tito Scalo (Potenza) la nuova Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni, incoronata a Palazzo Mazziotti in Celso di Pollica. Un paradosso che la ragazza che dovrà rappresentare il Parco venga da fuori, ma capita anche questo. Le Miss si sono sfidate in passerella sfilando prima con colorati costumi da bagno e poi in eleganti abiti da sera. A prevalere è stata la statuaria bellezza (cm. 1,80) di Claudia Torchia studentessa al Liceo Classico di Potenza a cui piace cantare, recitare e praticare nuoto e che da grande vorrebbe fare l’insegnante.



“ E’ qualcosa che non mi aspettavo assolutamente perché c’erano altre ragazze molto belle – dichiara Claudia Torchia – sono felice di conquistare questo titolo e, questa vittoria, la dedico alla mia famiglia che mi sostiene sempre in tutte le mie scelte. Erano già due anni che avevo deciso di fare questo concorso perché guardavo sempre le foto sui social e si vedeva che era ben organizzato ma per via dell’età ho preferito attendere. Vincerlo è per me, adesso,un sogno che si è realizzato.”



“ E’ stata una bella sfilata ed una serata stupenda in tutti i sensi – dichiara il Patron dell’evento Lino Miraldi – sono molto felice di aver portato la Finale di Miss Cilento qui a Palazzo Mazziotti, monumento nazionale che è stata la residenza estiva di Federico Barbarossa e dove sono contenuti svariati documenti del passaggio dell’Italia dalla Monarchia alla Repubblica . Claudia rappresenta da oggi la bellezza dei nostri territori meravigliosi, ma anche lo stile di vita delle sue coetanee: Claudia è una ragazza concreta e piena di grinta con molti interessi, tante passioni e tanti progetti. La mia percezione e la mia esperienza mi fanno pensare che l’incoronazione a più bella del Cilento si rivelerà per lei, come per altre Miss Cilento prima, un amuleto portafortuna per tentare una carriera nel mondo dello spettacolo o della moda. Claudia è sicuramente tra le più belle Miss che ho incoronato negli ultimi anni.”