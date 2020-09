43mila mascherine per i comuni del Golfo di Policastro

Continua il tour di Cittadinanzattiva Campania per la strade del Cilento. Attraverso la sezione di Sapri l’associazione, su spinta del suo segretario Lorenzo Latella, sta distribuendo 43 mila mascherine a tutti i comuni del Golfo di Policastro. Sia attraverso le Protezioni Civili sia attraverso i rappresentanti delle amministrazioni si cerca di dare assistenza con ciò che è oro in questo momento.

Il primo comune raggiunto è stato Caselle in Pittari con la consegna di 2000 mascherine nella prima tornata e altrettante ne verranno consegnate a breve . A seguire Casaletto Spartano ( 2480) Tortorella (1240) Torraca (2480) Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci (4480) Tutti gli altri comuni riceveranno un numero considerevole dei D.P.I. In un momento di transizione, dal lockdown alla normalità, le mascherine sono l’unico strumento che possa rallentare la diffusione del virus.

L’impegno costante dell’associazione si trasforma in azioni concrete a sostegno di tutti i cittadini ,al di sopra di ogni cosa. Garantire al Cilento , Golfo di Policastro nello specifico, 43 mila mascherine divise tra quelle chirurgiche e le tanto agogniate FFP2 è un segnale di vicinanza e di ricordo delle proprie radici.

“Proteggere il luogo da dove tutto ha preso vita e di conseguenza i suoi cittadini per Cittadinanzattiva Campania è l’unico modo per non dimenticare le tante battaglie fatte e quelle che ancora l’associazione intende portare avanti . Le azioni concrete sono il segno tangibile di vicinanza e attenzione rispetto a quelli che sono i bisogni reali dei cittadini cilentani in un momento di emergenza – fanno sapere dall’associazione – Esserci nel presente per non dimenticare il passato e sperare nel futuro questo è il messaggio di ogni singola mascherina distribuita da Cittadinanzattiva Campania attraverso i suoi volontari sul territorio”.