I 10 benefici del trekking

Chiunque decida di provare quest’attività, si ritroverà catapultato in mezzo al verde, respirerà aria pura.

Insomma trattandosi di un esercizio fisico a 360 gradi, è uno sport che migliora nettamente la nostra salute, la qualità della vita, oltre al fatto che non è particolarmente faticoso come si pensa invece.

Raccomandazioni sul trekking

Prima di andare ad analizzare i numerosi benefici che si ottengono nel praticare il trekking, è opportuno elencare una serie di raccomandazioni e fare delle precisazioni in merito a questa particolare attività.

Innanzitutto se vuoi beneficiare dei vantaggi di queste escursioni in mezzo alla natura devi procedere per gradi.

Non ti aspettare dal tuo corpo grandi prestazioni immediate. Piuttosto abituati step by step. Comincia con percorsi poco faticosi e semplici da intraprendere.

Porta sempre con te dell’acqua, in abbondanza, e calza delle scarpe comode, non tanto nuove, quanto resistenti.

Trattandosi di passeggiate nelle ore del giorno, non dimenticare mai gli occhiali da sole e la crema protettiva.

Con te devi sempre avere uno zaino da trekking al cui interno immancabili vi devono essere disinfettante, cerotti, garze e ghiaccio secco per intervenire in caso di piccoli incidenti (approfondisci su angolosportivo.com).

I benefici delle lunghe passeggiate nella natura

E adesso vediamo i più importanti benefici del trekking per il corpo e la mente.

Recenti ricerche hanno evidenziato che il trekking fornisce dei benefici aggiuntivi rispetto a quelli delle classiche attività della palestra. Rispetto a una sessione di allenamento, svolta al chiuso, fare movimento all’aperto consente di venire a contatto con una serie di elementi da non trascurare.

Ammirare un panorama oppure muoversi lungo un sentiero alberato sono attività che ci assicurano un effetto rivitalizzante sulla mente e sul corpo. I vantaggi del trekking non si limitano al piacere di praticare attività sportive a contatto con la natura, anzi.

Eccone alcuni che possiamo ottenere facilmente con un po’ di pratica.