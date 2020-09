Acquistare una TV: qualche suggerimento da seguire

Oggi la televisione rappresenta non solo un elemento indispensabile per l’intrattenimento quotidiano domestico, ma costituisce anche un vero e proprio apparecchio tecnologico con il quale è possibile accedere a internet e a diversi contenuti multimediali.

Grazie ad un televisore di ottima qualità e di dimensioni relativamente ampie, si può disporre di un vero e proprio cinema casalingo, inoltre gli apparecchi TV di ultima generazione permettono anche di accedere a contenuti multimediali disponibili online.

Con il sito Migliori-Tv.it è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per procedere alla scelta, dal televisore in stile home theatre da installare in soggiorno, alla piccola televisione ideale per la camera da letto o l’ufficio.

Scegliere un televisore in base alle dimensioni

In commercio si trovano televisori di ogni dimensione, dai piccoli 22’’ ai più grandi 65’’ o 75’’, la scelta dipende dallo spazio disponibile e dal proprio rapporto nei confronti del televisore. Chi ne fa un utilizzo marginale, ad esempio per seguire i notiziari mentre svolge altri lavori, non ha bisogno di uno schermo eccessivamente grande né di una tecnologia costosa.

Al contrario, per chi desidera allestire un vero e proprio cinema in salotto o in camera, è utile una TV dal display grande e dalla definizione eccellente. Per effettuare la scelta ideale di una TV di grandi dimensioni, è importante controllare la distanza dallo schermo alla postazione degli spettatori: una distanza insufficiente o scarsa, infatti, non permette di visualizzare nitidamente i dettagli.

Qualità e limpidezza delle immagini

La qualità dell’immagine di un televisore è data da diversi elementi, principalmente la frequenza di aggiornamento dello schermo, che non deve essere inferiore ai 50Hz, un contrasto ben calibrato e una definizione elevata. Se l’intenzione è quella di assistere a film spettacolari, documentari, contenuti BlueRay e trasmissioni in cui è necessario poter contare su un’immagine eccellente, consigliamo uno schermo Full HD. I televisori con display Ultra HD 4K si riferiscono invece ad una tecnologia piuttosto recente, ancora piuttosto costosa e non molto diffusa.

Non è invece necessario scegliere una TV con tecnologia 3D, a meno che non si abbia un’effettiva intenzione di orientarsi verso questo tipo di contenuti.

Connettere la televisione a internet

Attualmente, uno degli apparecchi che si sta diffondendo sul mercato è la Smart TV, ovvero una televisione che, grazie all’applicazione di tecnologie particolari, è in grado di connettersi ad un computer o ad un dispositivo mobile e di usufruire di gran parte dei contenuti multimediali e delle applicazioni disponibili in rete.

Una Smart TV ha un costo chiaramente più elevato di una televisione normale, tuttavia è un’ottima soluzione per chi desidera poter usufruire di contenuti internet, dalle trasmissioni in streaming, ai video, ai file audio, ai giochi, oltre a permettere di visualizzare fotografie e video realizzati con smartphone o fotocamere. Un’alternativa alla Smart TV può essere quella di dotarsi di un Android TV Box, un apparecchio che consente di trasformare la propria televisione in un apparecchio in grado di accedere ai contenuti disponibili sul web e quindi di visualizzare filmati e immagini, giocare e ascoltare musica.