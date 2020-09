E’ disponibile nelle edicole e nelle librerie “Agropoli, i personaggi, la sua storia”, il libro scritto da Germano Rizzo che rappresenta un viaggio nel tempo alla ricerca di quanto di interessante, nel corso dei secoli, la storia ha riservato a questa città. Non si tratta però soltanto di una sintesi dei principali eventi che hanno interessato Agropoli, ma anche un puntuale focus sugli eventi e i tanti personaggi legati inscindibilmente a questo territorio.

L’opera parte dalle origini di Agropoli e prosegue fino al racconto dei fatti più recenti della sua storia. Un racconto puntuale dalla nascita di Ercula all’Avalanche che ebbe proprio questo territorio come palcoscenico, passando per il dominio saraceno, l’approdo di San Francesco ed altri fatti del passato. Ma c’è anche la storia più moderna della città, racchiusa in un fatto saliente accaduto negli anni ’70 quando Agropoli divenne il “paese della speranza” e meta di “pellegrinaggi” a causa della vicenda del “siero Bonifacio”. E dopo 37 anni da quella vicenda, vengono riproposte le dichiarazioni (giugno 2020) di uno degli eredi del dottor Liborio Bonifacio, il figlio Giuseppe, che così conclude le sue argomentazioni: “Noi eredi Bonifacio siamo ancora in attesa che qualche centro di ricerca universitario, ed in particolare la Facoltà di Medicina di Fisciano, erede della prestigiosa “Scuola Medica Salernitana”, possa dare la sua disponibilità ad effettuare tutte le indagini del caso, in modo trasparente, disinteressato ed obiettivo e porre fine alla vessata questio”.

Agropoli, i personaggi, la sua storia, contiene anche un approfondimento sui grandi nomi della letteratura italiana e internazionale che anno magistralmente raccontato la città come Giuseppe Ungaretti, Gino Rossi Vairo e Marguerite Yourcenar.

Ma non solo: il libro di Germano Rizzo vuole rappresentare anche un momento di riflessione finalizzato a recuperare la nobile storia di questa città, permettendo anche alle giovani generazioni di conoscerla e sfruttandola anche in chiave promozionale per il rilancio del territorio.