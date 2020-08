Send an email

Farmaciauno: ancora in crescita le vendite online

Farmaciauno consolida il suo successo registrando un incremento nelle vendite online. Il noto portale di e-pharmacy, che unisce da molti anni la competenza di una farmacia territoriale alla realtà online, segnala infatti un interessante aumento di richieste su tutti i segmenti della libera vendita.

La fotografia evidenzia un dato in perfetta sintonia con l’ultimo report diffuso da IQVIA sul settore dell’e-commerce farmaceutico, che nelle ultime settimane, rispetto allo stesso periodo del 2019, segnala un +80% sia sul sell-out sia sull’andamento degli scontrini.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il paniere della libera vendita, il report di IQVIA evidenzia un incremento di richieste sopratutto su due campi, il personal care e il patient care, i quali hanno registrato, nel totale degli acquisti, il +8% e il +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Una domanda a cui Farmaciauno ha risposto mediante una formula consolidata, frutto di un modello di vendita rapido ed efficiente e dell’esperienza più che decennale di professionisti in campo farmaceutico. Il popolare e-commerce nasce infatti dall’esperienza di Farmacia Santa Rita S.n.c., nota realtà del foggiano da tempo attiva su tutto il territorio.





L’e-store di Farmaciauno

Il portale di Farmaciauno si avvale dei più recenti strumenti digitali per offrire alla clientela online un’esperienza di acquisto superiore. La proposta si distingue grazie a un vasto assortimenti di prodotti – spesso non presenti in una classica farmacia – valorizzato da una fase d’ordine chiara e semplificata.

È così che gli utenti possono avere accesso a soluzioni di tutti i tipi, come farmaci da banco, cosmetici, integratori alimentari e prodotti per la cura della persona ordinabili con un procedimento del tutto intuitivo. L’iter si affianca a un portale chiaro e accessibile, con un sistema che garantisce sempre il massimo rispetto della privacy.

Pur garantendo la discrezione che gli utenti online ricercano in una farmacia digitale, Farmaciauno assicura una procedura di vendita che affianca il cliente in tutte le fasi della transazione. La scelta dei prodotti, ad esempio, è costantemente accompagnata dalla descrizione dei principi attivi, della posologia e delle possibili controindicazioni, oltre a tutte quelle informazioni che assicurano il corretto utilizzo del farmaco.





L’e-pharmacy vicino alla clientela

Alla recente rivoluzione del settore farmaceutico, che trova online la sua più ampia fetta di consumatori, Farmaciauno ha risposto con un modello che segue la naturale evoluzione della figura del farmacista, un tempo punto di riferimento esclusivamente territoriale, oggi figura di supporto anche in digitale. Una scelta che va di pari passo alle recenti innovazioni del mercato dell’e-pharmacy che, come molti altri settori, continua a beneficiare dei progressi in campo tecnologico.

Farmaciauno oggi può godere di questo successo poiché ha saputo unire alla classica formula del digitale un lavoro attento sui servizi di consegna: la politica di spedizioni in atto sul portale prevede infatti costi completamente gratuiti per ordini di importo superiore a 29.90 euro. La consegna, inoltre, è sempre affidata a un corriere espresso di comprovata esperienza, così da garantire tempistiche inferiori alle 24/48 ore.





Prezzi sempre vantaggiosi

L’offerta formulata da Farmaciauno si affianca a una serie di promozioni in continuo aggiornamento che di fatto garantiscono una serie di vantaggi sul prezzo di acquisto. Dal portale online si può avere accesso alle promozioni tramite aree interamente dedicate, con la possibilità di ricevere sconti e offerte speciali semplicemente iscrivendosi ai canali di mailing o di Whatsapp.

L’esperienza di acquisto offerta dall’e-store si completa con una fase d’ordine che può concludersi mediante i principali metodi di pagamento. I clienti meno avvezzi alle compravendite online possono ad esempio acquistare mediante la consueta formula del contrassegno, che prevede il pagamento alla consegna, ma è sempre possibile saldare ogni ordine mediante PayPal, carta di credito o il più classico bonifico bancario.