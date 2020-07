Prima Categoria, ASD Faraone: nel Cilento nasce un nuovo club

Come annunciato nei giorni scorsi due squadre del nostro terrirorio sono pronte a continuare il loro percorso calcistico insieme. L’AS Alfanese e la Polisportiva Rofrano hanno espressoo, infatti, la volontà di fusione alla FIGC. Le due squadre, iscritte allo scorso torneo di Prima Categoria, nelle prossime ore dovrebbero ufficializzare il tutto. Nascerà, in pratica, una nuova società, in attesa della ratifica degli organi competenti, che si chiama ASD Faraone.

Prima Categoria: la scelta dela denominazione dell’ASD Faraone ed il progetto del nuovo club

Faraone è il nome del fiume che dalle sorgenti, attraversa tutto il territorio di Rofrano e Alfano. Lo stesso, poi, prese il nome di Mingardo. Il fiume prendeva il nome dalla famiglia Farao, quinta dinastia baronale di Rofrano (novembre 1583-giugno 1632). Il progetto dell’ASD Faraone pone alla base l’obiettivo di diventare un punto di riferimento, in particolare, per le comunità di Alfano, Rofrano, Laurito, Roccagloriosa e paesi limitrofi. Il club cercherà di essere la meta per tanti ragazzi che vogliono entrare nel mondo del calcio e gli interlocutori delle loro famiglie. La nuova realtà sarà il mezzo per creare aggregazione e un forte stimolo di crescita sociale e culturale. Questo progetto di unione torna alla luce dopo 30 anni: infatti, Faraone è il nome della Società presieduta da Salvatore Speranza, decano della nuova società, che negli anni 80-90 ha consentito a tanti ragazzi di crescere ed esprimersi attraverso il gioco del calcio.

Le cariche societarie del nuovo club

La società dell’ASD Faraone è composta al momento da 16 Soci fondatori, mentre il suo direttivo vedrà presenti da 6 persone. Il presidente sarà Sergio Gerardo, mentre la carica di vice-presidente toccherà a Michele Saggiomo. Domenico Speranza coprirà la figura di segretario, Pietro Detta quella, invece, di cassiere. Il dirigente con delega ai rapporti con i vertici federali e le altre Società è Giovanni Scandizzo, infine Domenico Romanelli è il dirigente responsabile dei rapporti con gli organi d’informazione. Il direttore sportivo, poi, sarà Roberto Viterale mentre il direttore tecnico Vincenzo Castiglia. Il tecnico sarà Carmelo Cusati mentre i colori sociali saranno il blu ed il granata.