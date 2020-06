Palinuro, bimbi e genitori preparano le spiagge per l’estate

CENTOLA. Una giornata diversa per bambini e genitori del centro cilentano, ma anche vacanzieri, che questa mattina, con pennelli alla mano, hanno scelto di dedicarsi a piccoli lavori per allestire la spiaggia in vista della prossima stagione estiva. Presso il campo sportivo di Palinuro, infatti, si sono radunati per preparare le piantine che verranno installate sulla spiaggia per garantire il rispetto delle regole previste per l’emergenza Covid.

Nei giorni scorsi il Comune ha dato il via al progetto “Restart” per permettere la fruizione del litorale. Otto gli spazi in cui è stata divisa la costa e qui saranno predisposte delle piantane dove sarà possibile posizionare gli ombrelloni nel rispetto delle distanze di sicurezza. A controllare gli accessi i volontari di protezione civile.

Non è stato previsto un sistema di prenotazione ma attraverso un’app sarà possibile verificare la disponibilità delle spiagge.

L’orario di utilizzo degli spazi sarà diviso in due fasce orarie una mattutina e una pomeridiana con uno spacco tra le 13 e le 14 per garantire la sanificazione della spiaggia.

Oggi anche i bagnanti hanno contribuito a fare la loro parte.