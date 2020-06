Al via la riqualificazione della costa di Ascea

ASCEA. Prendono il via i lavori di ripascimento della costa. Un intervento importante e atteso da tempo, bloccato da una serie di intoppi burocratici. Le opere, infatti, erano già partite con il posizionamento di massi soffondi. Poi la ditta ha rinunciato all’incarico costringendo il Comune, alla vigilia della scorsa estate, a riavviare l’iter per poi sospendere le procedure per evitare di intralciare la stagione balneare.

Poi è stato il coronavirus a determinare un nuovo brusco stop.

Ora, però, sembra che tutti i problemi siano stati superati e i lavori sono già cominciati.

Ma questa non è l’unica novità che riguarda Ascea. Il Comune, insieme al Parco, è pronto a mettere in campo un progetto di riqualificazione della fascia costiera e di messa in sicurezza delle cale. Previsto un intervento anche per uno dei simboli del Parco, Torre del Telegrafo.

Ad annunciarlo il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e alburni, Tommaso Pellegrino che ha incontrato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa insieme al sindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo e al direttore del Parco Romano Gregorio.