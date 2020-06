Eccellenza: promozione in tasca per le vincenti di ogni girone

Sono emersi, tramite un comunicato della FIGC, i criteri in merito a retrocessioni e promozioni riguardanti diversi campionati calcistici. In Eccellenza porte aperte alle quarta serie per le vincenti dei 28 gironi, cosi come quelle della Promozione, nel caso campano, per le ultime 4 della classifica.

Eccellenza: il comunicato della FIGC

In relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D. Devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva. Tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone.

Retrocedono al Campionato di Promozione, nell’ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell’organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società. Tenuto conto della migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra.

Gli altri temi del comunicato

Rimarcata, nel comunicato, la promozione in Serie C per le prime dei 9 gironi di Serie D. Cosi come lo slittamento in Eccellenza delle ultime 4 della graduatoria. Nella Serie C di calcio a 11 femminile festa per le vincenti dei 4 gironi, mentre retrocessione per le ultime 2. Niente scudetto, e tre retrocessioni, per la Serie A di calcio a 5 maschile, che non vedrà, quindi, assegnato lo scettro di Campione d’Italia. In Serie A-2 promosse le prime dei tre gironi, mentre piombano in B le ultime 2. Gioia per le meglio piazzate degli 8 girone di Serie B, con un salto all’indietro di categoria per le peggiori formazioni.