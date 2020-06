Pc rubati in scuola di Scampia, la solidarietà arriva dal Cilento

Qualche settimana fa nella Scuola Eugenio Montale di Scampia, dei ladri hanno rubato diversi computer e materiale tecnologico che veniva adoperato per le lezioni in aula, utile anche per la didattica a distanza.

Un gesto che non è passato inosservato ed è arrivato anche nel Cilento e così c’è stato chi ha deciso di fare la sua parte.



“Ieri, ho portato la solidarietà dell’intera Comunità del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni alla bravissima e coraggiosa Preside Paola Carnevale, ai Docenti e ai Ragazzi che sono stati i più danneggiati da questo atto di assoluta vigliaccheria”, ha detto il presidente Tommaso Pellegrino.

Nei mesi scorsi il Parco, insieme a Consac, destinò delle borracce in alluminio agli studenti di Scampia.