Calcio a 5: le ultime mosse in casa Sporting Sala Consilina

Prosegue senza sosta il lavoro dello scatenato Sporting Sala Consilina nella costruzione di un roster in grado di dire la sua anche in serie B. La società valdianese comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione 2020/2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Carducci detto Dido, proveniente dall’ItalServicePesaro C5 che ringraziamo per il buon esito della trattativa.

Laterale, classe ’96, bravo nell’uno contro uno e molto veloce, possiede una grande spinta offensiva. Ha militato lo scorso anno nell’ItalServicePesaroC5 arrivato lì dopo alcune stagioni al Tenax Castelfidardo. Il Presidente Giuseppe Detta: “Sono felice di aver raggiunto l’accordo con Diego Carducci, un giocatore di grande prospettiva con esperienza già in serie A – afferma Detta – Se questa trattativa è andata in porto devo ringraziare anche il grande mister Cafu“.

Il Direttore Sportivo Campanelli afferma: “Diego rappresenta un colpo importante per la categoria. Mancino, un giocatore molto bravo nel palleggiare, dalla grande velocità, con una forte spinta offensiva. E’ un ragazzo eccezionale e sono davvero felice di poterlo avere in squadra. Un altro tassello importante in questa formazione in vista della prossima stagione”.