Omignano sede di Unità Speciale di Continuità Assistenziale

Anche il Comune di Omignano individuato come sede di Unità Speciale di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) per l’intero ambito distrettuale. Pertanto, a partire da oggi e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, é attiva, con la presenza di un medico presso la sede del Consultorio in Piazza Sant’Antonio , un’unità speciale che funzionerà sette giorni su sette dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

L’USCA è destinata alla eventuale gestione domiciliare dei pazienti Covid-19 e/o sospetti che non abbiano carattere di urgenza e non necessitino di ricovero ospedaliero e sarà a stretto contatto con il medico di medicina generale per la gestione del paziente stesso.

“Quindi anche nel nostro comune – dice il Sindaco Raffaele Mondelli – verrà rafforzata la medicina di base, al servizio dell’intero comprensorio. Avere un sistema di cura domiciliare efficace concorre a scongiurare il peggioramento delle condizioni del paziente e a decongestionare gli ospedali.”