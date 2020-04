Agropoli: puzza di gas da un appartamento, intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura questo pomeriggio in via Granatelle ad Agropoli. Alcuni residenti hanno fatto scattare l’allarme a causa di un odore di gas che sembrava arrivare da un appartamento occupato da una 64enne originaria del napoletano. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno bussato più volte senza però avere risposta. Sono stati quindi allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno utilizzato un’autoscala per riuscire ad accedere ad un balcone dell’appartamento.

Ricevuto l’ok del magistrato, pompieri e polizia municipale erano pronti a forzare la porta quando però la donna ha aperto.

Non si è compreso per quale ragione non avesse risposto precedentemente. I vigili del fuoco hanno comunque appurato che non vi erano fughe di gas. Gli agenti della polizia municipale, invece, segnaleranno il caso ai servizi sociali.