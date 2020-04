Autovelox a Castelnuovo Cilento? Lamaida: idea pre-covid

CASTELNUOVO CILENTO. Ha destato polemiche la scelta del Comune di approvare l’installazione di un autovelox a Castelnuovo Cilento. Una scelta subito criticata dalla minoranza che nel leggere la deliberazione della giunta comunale ha parlato di vera e propria “follia” considerato il periodo storico in cui viviamo (leggi qui). L’apparecchio avrebbe dovuto consentire di limitare la velocità dei veicoli, con la possibilità di incassare, tramite i verbali, 1,5 milioni di euro.

Autovelox a Castelnuovo Cilento: la scelta del Comune

Considerata l’emergenza sanitaria in corso, tutto ciò ha destato non poco malcontento. A ricostruire i fatti è il sindaco Eros Lamaida che precisa come la delibera, risalente a circa un mese fa, sia poi stata ritirata.

Il chiarimento del sindaco

Poi precisa: “Non si trattava di un autovelox ma di un tutor. Prima ci credevo, per vari motivi, ma in epoca pre-covid, prima che il mondo cambiasse, ora non ha più senso”. Il sindaco di Castelnuovo Cilento, quindi, assicura che la delibera verrà ritirata.